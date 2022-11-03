Dünyanın Dört Bir Yanından Gelen Tekstil Sektörünün Devleri Burada Sürdürülebilirliği Konuşarak Farkındalık Yarattı.

Burada Bir Konuşma Gerçekleştiren İthib Başkanı Ahmet Öksüz Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın, En Başarılı Limanının Yine Türk Tekstil Sektörü Olacağının Altını Çiziyoruz”

Daha sonra bir konuşan yapan kipaş holding genel müdürü halit gümüşer ise amaçlarının sektör arasında sürdürülebilirlik konusunu hakkında daha çok bilgilendirmek ve bilgi sahibi olmak olduğunu söyledi.

Finlandiya büyükelçisi ari maki türkiye ile finlandiya’nın ilişkileri hakkında bilgiler paylaştı.