İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, 22 Kasım 2022'de Beşiktaş'ta müşteki S.A.'nın (66) telefonla arandığı, arayan şahısların ise kendisini polis olarak tanıttığı ve para istediği aktarıldı.

Yaklaşık 2,5 milyon değerindeki ziyneti elden teslim etti

Telefonun aramasının bitmesinin ardından 66 yaşındaki müştekinin, şüphelilere 1 adet beşi bir yerde, 8 adet ziynet 2,5 altın, 2 adet altın alyans, 1 adet tarihi kol saati, 42 adet Cumhuriyet Altını, 1 adet altın yüzük, 26 adet çeyrek altın, 1 adet altın gerdanlık, 3 adet altın bilezik ve 1 adet altın bilekliği elden teslim ettiği kaydedildi. Olay sonrası yapılan ihbar sonucu polis ekiplerinin çalışmaları çerçevesinde müşteki S.A.'dan altınları teslim alan şüphelinin kimliği tespit edildi.

Aldıkları altınlarla yakalandılar

Kimlik tespitinin ardından şüphelilerin Mustafa L. (24) ve Mahmud M. (28) oldukları belirlendi. Kimlik belirlenmesinin ardından ikamet adresleri de tespit edilen şüphelilerin bulundukları eve yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 2 şüpheli de saklandıkları evde yakalanırken, evde yapılan arama sonucu müşteki S.A.'dan alınan altınlara da ulaşıldı.

Müştekiden aldıkları altınlarla birlikte yakalanan ve gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Şüpheliler, ifade vermek üzere Cumhuriyet Savcısına çıkarıldı.

"Olayın dolandırıcılık olayı olduğunu bilmiyordum"

Şüpheli Mahmud M. Savcılıkta verdiği ifadesinde, "Ben yabancı ülke vatandaşıyım. Türkçe okuma yazma az bilmekteyim. Ben olayın dolandırıcılık olayı olduğunu bilmiyordum. Bu nedenle üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum'' dedi.

"Telefonuma başka bir hat takarak kullanıp kullanmadığını bilmiyorum"

Diğer şüpheli Mustafa L. ise savcılıktaki ifadesinde, ‘'Ben diğer şüpheli Mahmud M.'yi yaklaşık 1 aydır, şahsın çalıştığı kulübe gidip gelmemden dolayı tanırım. Şüpheli Mahmud, telefonunda internet olmadığını söylemişti, bu nedenle kendisine telefonumu vermiştim. Benim telefonuma başka bir hat takarak kullanıp kullanmadığını bilmiyorum. Şüpheli Mahmud'un evine polis geldiğinde ben tesadüfen oradaydım. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum, ben kimseyi dolandırmadım'' ifadelerini kullandı.

Savcılıkta verdikleri ifadelerin ardından şüpheliler, çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.