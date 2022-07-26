Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine bağlı Aligör Mahallesi'nde Behçet Ö., cadde üzerinde bulunan bir telefon satış ve tamir dükkanına girdi.
Tam o esnada Behçet Ö., aralarında arazi nedeniyle anlaşmazlık bulunduğu iddia edilen iki akrabasının saldırısına uğradı.
Behçet Ö. dükkana girip etrafa bakınırken koşarak gelen 2 şahıs, ellerindeki satır ve keser ile adama vurmaya başladı.
Satır ve keserle saldırdılar
Vücudunun çeşitli yerlerine darbeler alan Behçet Ö., kendini savunmaya çalıştı.
Bir süre darbedilen şahıs, dengesini kaybederek içerisinde cep telefonlarının bulunduğu vitrine çarptı.
Şahıslar olay yerinden kaçarken ayağa kalkan Behçet Ö., dışarı çıktı.
İş yeri sahibi müdahale etti fakat başarılı olamadı
Olay yerine çağrılan ambulansla Suruç Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, tedavi altına alınırken kavga yaşandığı sırada işyeri sahibinin müdahale etmeye çalıştığı fakat başaramadığı gözlendi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.