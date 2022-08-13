Fransa'da eşine az rastlanır geriplikte bir olay yaşandı.
Perpignan şehrinde bir kişi telefonunu yeraltı çöp konteynerine düşürdü.
Konteynere sıkıştı
Telefonunu almaya çalışırken başı ve vücudunun üst kısmı çöp konteynerine sıkışan kişi büyük panik yaşadı.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sıkışan kişiyi kurtarmak için çalışmalara başladı.
1 saatte kurtarıldı
Yaklaşık 1 saat sonra itfaiye ekipleri çöp konteynerini keserek sıkışan kişiyi kurtardı.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde çöp konteynerine sıkışan kişinin durumunun iyi olduğu görüldü.