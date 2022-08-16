TEM Otoyolu İstanbul istikametinde seyir halindeki Mustafa Üçok idaresindeki yumurta yüklü kamyon, aynı yönde ilerleyen Rıdvan İleri idaresindeki kamyona arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle Üçok araç içerisinde sıkıştı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılan Mustafa Üçok'un hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazada yaralanan diğer kamyonun sürücüsü Rıdvan İleri ile yanında bulunan İnan İleri hastaneye sevk edildi.
Kaza nedeniyle İstanbul istikametinde trafik kontrollü olarak tek şeritten verildi.