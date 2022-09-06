Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehirde yaya ve sürücü güvenliğini artıracak çalışmaları hayata geçirmeye devam ediyor. Alınan UKOME kararı çerçevesinde, Onikişubat ilçesinin en yoğun arterlerinden İsmet Karaokur Bulvarı ve Sancaktar Halil Caddesi’nin kesişimindeki Tema Kavşağı’nda çalışmalara start verildi. Onikişubat Nüfus Müdürlüğü ve Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’ne direkt bağlanan kavşak, gidiş ve geliş istikametlerine göre bölümlere ayrıldı. Trafik işaretçileri ve yaya yolu düzenlemesi de yapılacak kavşakta gerçekleştirilen çalışmalarla, sürücü ve yaya güvenliğinin artırılması hedefleniyor.