TEM Otoyolu'nda İstanbul istikametine seyir halindeki A.T.'nin kullandığı otomobil Mehmetçik Vakfı Kurtköy Dinlenme Tesisi mevkisinde, otobanda yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı.

Haber verilmesi üzerine, olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptığı incelemede, üzerinden herhangi bir kimlik belgesi çıkmayan yayanın, hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu yaklaşık iki saat trafiğe kapandı. Trafik akışı Mehmetçik Vakfı Kurtköy Dinlenme Tesisi içerisinden sağlandı.

Kaza yapan aracın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.