Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana ile Galatasaray arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk maçını İsveçli hakem Andreas Ekberg yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre 8 Ağustos Salı günü başkent Ljubljana'daki Stozice Stadı'nda oynanacak Olimpija Ljubljana-Galatasaray mücadelesinde İsveçli hakem Andreas Ekberg düdük çalacak.

Ekberg'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Marcus Lundgren Klitte ile Niklas Nyberg üstlenecek.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Granit Maqedonci olacak.

BEŞİKTAŞ, NEFTÇİ KARŞISINDA

Beşiktaş ile Azerbaycan ekibi Neftçi arasındaki UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçını İsviçreli hakem Lukas Fahndrich yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli üçüncü turnuvasında, 10 Ağustos Perşembe günü başkent Bakü'deki 8 KM Stadı'nda oynanacak Neftçi-Beşiktaş mücadelesinde İsviçreli hakem Lukas Fahndrich düdük çalacak.

Fahndrich'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Jonas Erni ile Guillaume Maire üstlenecek.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise İsviçreli Lionel Tschudi olacak.

FENERBAHÇE’YE İNGİLİZ HAKEM

Fenerbahçe'nin Slovenya'nın Maribor takımıyla yapacağı UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında İngiliz hakem Robert Jones düdük çalacak.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre 10 Ağustos Perşembe günü Ülker Stadı'nda yapılacak maçı Jones yönetecek.

Jones'in yardımcılıklarını Ian Hussin ile Wade Smith yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Thomas Bramall olacak.