Nesine 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Akedaş Kahramanmaraş İstiklal Spor, deplasmanda Sebat Gençlik Spor’a karşı verdiği mücadelede şanssız bir yenilgi aldı. Kıran kırana geçen karşılaşma, rakip ekibin 1-0’lık galibiyetiyle sonuçlandı. Maçın ilk ve tek golü, 32. dakikada Sebat Gençlik Spor’un hızlı bir atağıyla geldi. Buna rağmen İstiklal Spor, maç boyunca gösterdiği üstün performansla rakip takıma zor anlar yaşattı. Özellikle ikinci yarıda baskısını artıran İstiklal Spor, rakip savunmayı zorladı. Temsilcimiz maçtan yenilgiyle ayrıldı. Akedaş Kahramanmaraş Sporun aldığı bu yenilgi sonrasında 5. Sırasın da yerini aldı.

Editör: Tuğrulhan BAYRAKTAR