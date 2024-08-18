Geleneksel hale gelen Andırın Open Masa Tenisi Turnuvası, bu yıl üçüncü kez sporseverlerle buluşuyor. 16-17-18 Ağustos 2024 tarihleri arasında düzenlenecek olan turnuva, Andırın Gençlik ve Spor Salonunda gerçekleştirilecek. Büyük bir ilgiyle beklenen turnuvaya katılım kontenjanı 180 sporcu ile sınırlı olacak.

Andırın Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından organize edilen bu heyecan verici etkinlik üç gün boyunca sürecek turnuva, bölgedeki masa tenisi tutkunlarını bir araya getirerek kıyasıya rekabetin yaşanacağı bir platform sunmayı amaçlıyor.