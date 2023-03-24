- "Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta teravih, hasarsız olan 700 cami ile çadır ve konteyner kentlerde oluşturulan çadır mescitlerde kılınacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı başta olmak üzere çeşitli sivil toplum kuruluşlarınca oluşturulan çadır mescitlerde, vatandaşlar teravih namazlarını kılabilecek, mukabeleye katılabilecek.

İl Müftüsü Mustafa Tekin, depremlerin merkez üssü olan ve en fazla etkilenen kentlerden birisi olan Kahramanmaraş'ta, ramazan için tüm hazırlıkları yaptıklarını söyledi.

Ramazan ayının çor bir süreçten geçen halk için hayırlara vesile olama temennisinde bulunan Tekin, şunları kaydetti:

"Kent merkezinde yaklaşık 1300 camimiz vardı şu anda bunlardan 700'ü kullanılır halde. Bir kısmında da depremzedelerimiz barınıyor. Depremzedelerimizin bulunduğu camilerin bahçelerine çadır mescit kurduk. Namazlarımızı orada kılacağız. Bunun dışında bütün konteyner ve çadır kentlerimizde camilerimiz ve iftar çadırlarımız hazır. Oralarda hep birlikte inşallah vakit ve teravih namazımızı kılacağız. İftarlarımızı da iftar çadırlarımız Diyanet İşleri Başkanlığı olarak yaklaşık 6 çadır kentimizde iftar çadırımız var büyük ebatta. Bunun dışında AFAD ve Türk Kızılay gibi çeşitli sivil toplum kuruluşlarının da iftar çadırları var. Vatandaşımız bütün mekanlarda isteyen rahatça gelip bu mekanlarda iftar ve sahurlarını yapabilecek."

Tekin, hazırlanan iftar çadırlarında sahne kurduklarını belirterek, kurulan sahnelerde iftar öncesi ve sonrası çeşitli programlar düzenleneceğini ifade etti.

Bu ramazanın diğer ramazandan daha fazla birlik ve beraberlik içerisinde geçirileceğini düşündüğünü dile getiren Tekin, çadır ve konteyner kentlerdeki mescitlerde yaklaşık 200 diyanet gönüllüsü olduğunu 8'erli gruplar halinde vatandaşların her türlü ihtiyaçlarının giderilmesi yönünde faaliyet sürdürdüğünü sözlerine ekledi.