Türk Silahlı Kuvvetleri teröre geçit vermiyor.

Sınır içi ve sınır ötesi operasyonlarına devam eden ekipler terör belasının kökünü kazımakta kararlı.

Her geçen gün bir başka başarı haberi Türkiye'nin yüreğine su serpiyor.

Haber bu kez Diyarbakır'dan.

3 hain, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi

Jandarma Genel Komutanlığımızın koordinesinde yürütülen operasyon kapsamında, Emniyet Genel Müdürlüğü İHA keşif gözetleme faaliyeti sırasında Diyarbakır kırsalında 3 terörist tespit edildi.

Bu sabah Diyarbakır PÖH, JÖH, JOPER ile EGM-İHA ve J-SİHA destekli operasyonda 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Teröre geçit yok! Diyarbakır'da 3 hain etkisiz hale getirildi

1 YSP üyesi sağ yakalandı, 4 kişi gözaltına alındı

Terör örgütünün sözde sivil yapılanması (YSP) mensubu 1 şahıs ise sağ olarak yakalandı.

Teröristlere yardım ve yataklık eden 4 şüpheli gözaltına alındı.