Süratle devam eden çalışmalarda, kiriş ve panellerin montajı tamamlanırken; tünel bölümünde betonarme, kaldırımlarda ise parke bordür uygulamalarına başlandı.

Şehrin doğusu ve batısını kesintisiz birbirine bağlayan aynı zamanda Yedikuyular Kayak Merkezi’ne doğrudan ulaşım sağlayan projede ekipler, servis yollarında tesviye ve reglaj çalışmalarını sürdürüyor.

10 Haziran’da temeli atılan ve tamamlanması için 90 günlük süre belirlenen projenin, kalan 23 günde bitirilerek hizmete alınması hedefleniyor.