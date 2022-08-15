Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından 55 Milyon TL’lik yatırımla hayata geçirilen Tevfik Kadıoğlu Köprülü Kavşak projesinde geri sayım başladı. Süratle devam eden çalışmalarda, kiriş ve panellerin montajı tamamlanırken; tünel bölümünde betonarme, kaldırımlarda ise parke bordür uygulamalarına başlandı. Şehrin doğusu ve batısını kesintisiz birbirine bağlayan aynı zamanda Yedikuyular Kayak Merkezi’ne doğrudan ulaşım sağlayan projede ekipler, servis yollarında tesviye ve reglaj çalışmalarını sürdürüyor. Ana yolda ise sıcak asfalt uygulaması tüm hızıyla devam ediyor. 10 Haziran’da temeli atılan ve tamamlanması için 90 günlük süre belirlenen projenin, kalan 24 günde bitirilerek hizmete alınması hedefleniyor.