Afşin Belediyesi ile Afşin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan ‘Hayalimde Eğitim Var’ işbirliği protokolü kapsamında kurulan tiyatro topluluğu “Tevhidin Sırrı Ashab-ı Kehf” tiyatro oyununu ile ‘Yedi Uyurlar’ın hikâyesini canlandırıyor.

Afşin Sebahattin Atalay Kültür Merkezinde sahne alan tiyatro, Roma döneminde Hristiyanlığı kabul ettikleri için putperestlerin zulmünden kaçan 7 gencin, köpekleri Kıtmir ile sığındığı ve yüzlerce yıl burada uyudukları Eshab-ı Kehf hadisesi canlandırılıyor.

Afşin Tiyatro Topluğunca, galası yapılmasının ardından ikinci defa perde alan “Tevhidin Sırrı Ashab-ı Kehf” tiyatro oyunu izleyenlerin beğenesini topladı.

Afşin’de üçüncü kez tiyatro severlerin karşısına çıkacak oyun 23 Aralık Cuma günü saat 18.00-20.00 arasında Kahramanmaraş’ta Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezinde izleyicisiyle buluşacak.