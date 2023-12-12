Süper Lig'de 15. haftada Ankaragücü ile Rizespor karşılaşmasında, Türk futbol tarihine kara leke olacak bir olay yaşandı.

İki takımın da kırmızı kart gördüğü ve 1-1 berabere biten karşılaşmanın ardından sinirler gerildi.

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, maçın hakemi Halil Umut Meler'in üzerine yürüyerek yumrukla saldırdı.

Meler'in yediği yumruk sonrası gözü şişti ve hastaneye kaldırıldı. Yumruğu atan Faruk Koca da olay sonrası tansiyonu yükselince ilk müdahale için hastaneye sevk edildi.

"Tüm maçları süresiz olarak erteledik"

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'den yumruklu saldırının ardından önemli açıklamalar geldi.

Büyükekşi yaptığı açıklamada, tüm lig maçlarının süresiz ertelendiğini belirterek şunları söyledi:

"Tüm maçları süresiz olarak erteledik. Artık yeter! Yeter diyoruz! Her gün hakem suçlamak! Hakemler de insan! Bu kadar tekmeler, yumruklar atacak şekilde... Kimseye böyle vurulmaz. Türk futbolunun değerini daha fazla düşürmeyin! Dünyaya Türk futbolunu rezil etmeyelim! Yeter artık!"



"İnsanlık dışı saldırı"

"Kendini bilmez caniler tarafından FIFA kokartlı hakemimiz Halil Umut Meler çok kötü ve insanlık dışı bir saldırıya uğradı. Bu saldırıyı kınıyoruz. Halil Umut Meler'in sağlık durumunu yakından takip ediyoruz. Değerli hakemimize acil şifalar diliyoruz."



"Hedef gösterenler sorumludur"

Sorumlu kulüp ve yöneticileri, en ağır şekilde cezalandırılacaktır."

"Bu alçak saldırı sadece Halil Umut Meler'e yapılmadı! Türk futbolun tüm paydaşlarına yapıldı. Bugüne kadar hakemleri hedef gösteren herkes bu aşağılık suçun suç ortağıdır. Başkanlar, teknik direktörler, futbolcular, hakem yorumcularının hakemleri hedef gösteren, kamuoyunun önüne atanlar, bu alçak saldırının sorumlularındandır.

"Halil Umut Meler hakemliği bıraktı mı?"

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Meler'in hakemliği bırakıp bırakmadığı hakkında, "Hakem Halil Umut Meler'i yarın ziyaret edeceğiz. Kemiğinde bir çatlak var. İnşallah büyük sıkıntı yoktur. Önce sağlık durumu çok önemli." dedi.



Ligler ne zaman başlayacak?

Büyükekşi, "Liglerin süresiyle ilgili önümüzdeki günlerde açıklama yapacağız. Yarın hakemimizi bir ziyaret edelim." ifadelerini kullandı.

MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu ise yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Çok değerli hakemimiz Halil Umut Meler'in böyle bir saldırının gelmesinden dolayı büyük üzüntü duyuyoruz. Buna sebep veren kulüpler, yöneticiler 'Biz ne yaptık?' diye düşünmeli. Bu saldırıyı kınıyoruz ve lanetliyoruz. Kanunlar önünde hesap vermelerini ümitle bekliyoruz. Umarız adalet yerini bulur. Halil Umut Meler ile telefonda görüştüm. Bilinci yerinde."

TFF'nin resmi sosyal medya hesabından olayla ilgili yapılan açıklamada ise şu cümlelere yer verildi:

"KAMUOYUNA DUYURULUR

11.12.2023 Pazartesi günü MKE ANKARAGÜCÜ-ÇAYKUR RİZESPOR arasında oynanan Süper Lig maçı sonrası kendini bilmez caniler tarafından maçın FIFA kokartlı hakemi Halil Umut Meler'e yönelik yapılan insanlık dışı alçak saldırıyı şiddetle kınıyoruz.

Halil Umut Meler'in sağlık durumunu yakından takip ediyor, değerli hakemimize acil şifalar diliyoruz.

Bugün bu alçak saldırı sadece Halil Umut Meler'e yapılmamıştır. Bugün bu insanlık dışı alçak saldırı Türk futbolunun tüm paydaşlarına yapılmıştır. Bugüne kadar hakemleri hedef gösteren, hakemlere yönelik suça teşvik eden herkes bu aşağılık suçun ortağıdır.

Kulüp başkanlarının, yöneticilerinin, teknik direktörlerinin, TV yorumcularının hakemleri hedef gösteren sorumsuz açıklamaları bugün bu alçak saldırıya zemin hazırlamıştır. Yıllar önce olmuş bazı olayları bugün olmuş gibi sürekli gündeme getiren herkes bu çirkinliğin sorumlusudur.

Bu insanlık dışı saldırının sorumluları ve azmettiricileri hakkında Devletimizle eş güdümlü olarak hak ettikleri tüm cezai işlemler uygulanmaya başlamıştır. Sorumlu kulüp, kulüp başkanı, yöneticileri ve Halil Umut Meler'e saldırıda bulunan tüm suçlular, en ağır şekilde cezalandırılacaktır.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu kararı ile tüm liglerdeki maçlar süresiz olarak ertelenmiştir.

Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla.

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU"