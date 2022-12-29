İş dünyasının sevilen isimlerinde Mustafa Narlı, göreve geldiği günden beri Kahramanmaraş’ı ileriye taşımak adına çalışmalarına gece gündüz demeden devam ediyor. Narlı, Kahramanmaraş’ın gelişmesi ve büyümesi için Ankara’daki ikili ilişkilerini de kullanarak Kahramanmaraş’a yatırımın gelmesi için mücadele ediyor.



Narlı, Aksu Televizyonuna yaptığı ziyaretinde Aksu TV Genel Müdürü Cüneyt Beyit’le bir araya gelerek istişarelerde bulundu.



Başkan Narlı aksu haber muhabirine yaptığı açıklamada Kahramanmaraşlıların ve aksu tv çalışanlarının yeni yılını kutladı.



Ziyarette Başkan Narlıya Mehmet Beşen de eşlik etti.



