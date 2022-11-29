Kahramanmaraş Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Narlı ve Meclis Başkanı Ökkeş Karayağlı tarafından Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek’e hizmet binası yapımındaki desteklerinden dolayı teşekkür plaketi verildi.

Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Narlı, Hanefi Mahçiçek’in her zaman kendilerine destek verdiğini, yıllara dayanan dostluklarının olduğunu, Hanefi Mahçiçek’in her zaman kendilerine tecrübeleriyle destek olan bir ağabeyleri olduğunu belirtti.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Kahramanmaraş’a önemli hizmetler yapan ve katma değer sağlayan önemli bir kuruluş olan Kahramanmaraş Ticaret Borsasının yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Ticaret Borsasının seçimlerinin yeni yapıldığını ve Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Narlı ile yeni yönetim kuruluna başarılar diledi. Mahçiçek, “Bizim ana eksenimiz Ticaret ve Sanayi Odası ve Ticaret Borsamız. İki kesimde Kahramanmaraş’a yatırım yapar, istihdam sağlar, katma değer sağlar. Kahramanmaraş’ın hem ulusal boyutta hem de uluslararası boyutta ismini duyurarak Kahramanmaraş ciddi katkılar sağlıyorlar. Bu insanlar kazandıklarını dar gelirli ailelerimizle paylaşırlar. Dolayısıyla bizler için çok önemli. Ticaret Borsamız bu memlekete özellikle tarım alanında sanayi alanında ciddi değer katarlar. Yeni yapılacak Organize Sanayilerde Kahramanmaraşlılar yeni yatırımlarını inşallah devam ettirecekler.” diye konutu.