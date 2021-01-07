AK Parti’den Baskınla İlgili İlk Açıklama Yapıldı

Ak parti sözcüsü Ömer çelik yaptığı açıklamada “Dünyanın her yerinde olduğu gibi Amerika Birleşik Devletleri'nde de demokratik süreçlerin üstünlüğünü ve hukukun meşruiyetini savunuyoruz ”dedi.



Dışişleri Bakanlığı, "ABD Kongre binasının göstericiler tarafından basılması teşebbüsüne kadar varan iç gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz" mesajını verdi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ABD'deki olayları endişeyle izlediklerini, tarafları öncelikle sükunete davet ettiklerini belirtti.



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz." ifadesini kullandı.



İletişim Başkanı Fahrettin Altun Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "ABD’de demokrasinin tüm kurum ve teamülleriyle bir an önce işler hale geleceğine olan inancımızı koruyoruz." dedi.



Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Siyaset dilinde gayrı meşruluk tartışmalarının nasıl bir sorumsuzluk doğurduğunu ABD örneğinde tüm dünya izliyor” dedi.



Öte yandan Dolar, ağustostan bu yana en düşük seviyeyi gördü.



Dün, 7,26 ile 21 Ağustos'tan bu yana görülen en düşük seviyeleri gören dolar/TL, bu sabah 7,25'e kadar çekildi. Yine dün 8,93'lere kadar çekilen euro/TL ise 9 liranın altında seyrediyor.