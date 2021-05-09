Anneler gününde annesini öldürdü!

Niğde’nin Kiledere Beldesi'nde bir evde kavga ve silah sesleri duyanlar, jandarmaya haber verdi.
Eve giden jandarma ekipleri, Emel D.'nin silahla vurulmuş cansız bedeniyle karşılaştı.
Emel D.'nin cesedi, otopsi için Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.
Cinayetle ilgili araştırma yapan ekipler, Emel D.'yi, oğlu A.D.'nin ruhsatsız av tüfeğiyle öldürdüğünü belirledi.
Ekipler, kısa süre sonra A.D.'yi saklandığı adreste gözaltına aldı. A.D., sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü.
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