Baba ile oğul hırsızlık yaparken yakalandı
Kırıkkale’de 62 yaşındaki B.C., oğlu Y.C. ile birlikte yol yapım çalışmalarının yapıldığı alandan elektrik kablosu çalarken bekçilere yakalandı.
TİCARET 04.12.2021, 09:03
Kırıkkale’de gece saatlerinde Millet Bulvarı üzerindeki Rektörlük Kavşağı’nda 62 yaşındaki B.C. isimli şahıs, oğlu Y.C. ile birlikte belediye tarafından yapılan yol ve kaldırım çalışmalarının olduğu alana geldi.
BEKÇİLERE YAKALANDILAR
Elektrik kablolarını çalan baba ve oğul, devriye gezen bekçilerle bir süre kovalamaca yaşadı.
Baba B.C. yakalanırken, oğlu Y.C. ise üst geçitten kaçmaya çalışırken merdivenlerden düştü.
BABA EMNİYETE, OĞUL HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ
Düşmenin etkisiyle başını yere çarpan Y.C, bekçiler tarafından çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Gözaltına alınan 62 yaşındaki B.C, ekip aracıyla emniyete götürüldü.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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