Bakan Çavuşoğlu: BAE ile ticaretimiz önümüzdeki dönemde daha da artacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret için bulunduğu Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) Türk iş insanlarıyla Dubai'de bir araya geldi.

BAE'deki iş insanlarının başarılarından haberdar olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Gerek bu ülkede gerekse dünyanın her yerinde iş insanlarımızla, vatandaşlarımızla ve sizlerin başarılarıyla gurur duyuyoruz." diye konuştu.

"Ticaretimiz önümüzdeki dönemde daha da artacak"

Görüşmeyi Twitter'dan değerlendiren Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"BAE ile ticari ilişkilerimizin geliştirilmesinde büyük rol oynayan iş insanlarımıza destek vermeye devam edeceğiz. Ticaretimiz önümüzdeki dönemde daha da artacak."

Dubai Türk İş Konseyi üyeleriyle görüşmede, Bakan Çavuşoğlu'nun yanı sıra Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçisi Tugay Tunçer ve Türkiye'nin Dubai Başkonsolosu Mustafa İlker Kılıç da yer aldı.