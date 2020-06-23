Camiler 5 vakit cemaatle namaza açılıyor
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, yarın itibarıyla maske ve mesafeye dikkat ederek camileri sabah, akşam ve yatsı vakitlerinde de cemaatle namaza açacaklarını açıkladı.
TİCARET 23.06.2020, 21:06 23.06.2020, 22:25
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Koronavirüs nedeniyle cemaatle namazların ara verildiği camilerde yarından itibaren yeni dönem başlıyor.
29 Mayıs'tan itibaren cemaatle Cuma namazı ve öğle-ikindi namazlarının kılınması başlanmıştı.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yaptığı son dakika açıklamada camilerde beş vakit cemaatle namazın yarından itibaren başlayacağını duyurdu. Erbaş, "Yarın sabahtan itibaren maske ve mesafeye dikkat ederek sabah, akşam ve yatsı vakitlerinde de cemaatle namaza açıyoruz. Rabbim ibadetlerimizi kabul etsin" ifadelerini kullandı.
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