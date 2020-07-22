Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile görüştü!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile telefonda görüştü. İkilinin görüşmesinde Libya ve Suriye'deki gelişmeler ele alındı.
TİCARET 22.07.2020, 00:27 22.07.2020, 09:14
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Libya ve Suriye'deki gelişmeler değerlendirildi, ekonomi ve turizm başta olmak üzere ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik adımlar ele alındı.
Erdoğan ve Merkel, Kovid-19 ile mücadelede ve salgın sonrası dönemde iş birliği yapılabilecek konuları da görüştü.
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