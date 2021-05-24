Esnafa destek tamam! Bugün hesaplara yatmaya başlayacak

Zor günler geçiren esnafa yönelik gelir kaybı desteği ödemelerinin bugün itibarıyla başladığı belirtildi. Ticaret Bakanlığı, esnafın hesabına 1000 lira yatırırken 25 Mayıs itibarıyla tekrar destek programına başvurularak 3-5 bin lira arasında ödeme alınabileceği de öğrenildi.

TİCARET 24.05.2021, 11:04
Esnafa destek tamam! Bugün hesaplara yatmaya başlayacak

Koronavirüs pandemisi nedeniyle esnafa yönelik desteklerini sürdüren hükümet 1000 lira gelir kaybı desteği ödemelerini bugün yaptı. Geçtiğimiz aylarda da 3 ay boyunca 1000 lira gelir kaybı desteği, büyükşehirlerde 750 lira, diğer illerde de 500 lira kira yardımı sağlanmıştı.

BAŞVURAN ESNAFA 3 VE 5 BİN LİRA VERİLECEK

Tam kapanma süresince gelir kaybına uğrayan esnaflara yönelik olarak hibe programı hazırlandı. "Esnaf Ve Sanatkarlar İle Gerçek Kişi Tacirlere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Hibe Desteği Hakkında Karar" yürürlüğe girdi. Buna göre, hibe desteği, Ticaret Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanacak ve Bakanlık tarafından hazırlanacak destek programı çerçevesinde doğrudan verilecek.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, esnaflara verilecek olan destekler için başvuruların e-devlet üzerinden 25 Mayıs'ta başlayacağını söyledi.

BAŞVURU ŞARTLARI

Ticaret Bakanlığının internet sitesinden de destek şartlarına ilişkin bilgi verildi. Buna göre, hibe desteği, tek seferde ödenmek üzere, ekonomik faaliyet konuları Bakanlık tarafından belirlenen birinci grup için 5 bin lira ve ikinci grup için 3 bin lira olarak belirlendi.

Bu kapsamda, 5 bin lira ile desteklenecek birinci grupta aralarında kayak pistlerinin işletilmesi, sirkler, gösteri sanatları, nikah ve düğün salonu işletmecileri, kaplıca, SPA merkezleri, sinema filmi gösterimi, spor ve eğlence amaçlı spor hizmetleri, plaj alanlarının işletilmesi, eğlence parkları, öğrenci ve işçi yurtları, pansiyonları, kara yolu şehir içi ve şehirler arası havaalanı servisleri ile yolcu taşımacılığı, kantinler, kırtasiye ürünlerinin perakende ticareti, internet kafelerin faaliyetleri, şehir içi personel ve okul servisleri, çay ocakları, kıraathaneler, kahvehaneler, kafeler gibi işletmelerin bulunduğu 35 ekonomik faaliyet yer alıyor.

İKİNCİ GRUPTA YER ALANLAR 3 BİN LİRA HİBEYLE DESTEKLENECEK

Söz konusu kararlar doğrultusunda 3 bin lira hibeyle desteklenecek ikinci grupta da aralarında pizzacı, çeşitli eğitim kursları, çocuk kulüpleri, canlı tiyatro, opera, bale, müzikal, konser gibi yapımların sahnelenmesi, deniz ve kıyı sularında diğer yolcu taşımacılığı, reklamcılık ile ilgili fotoğrafçılık, dövme ve piercing hizmetleri, kuru temizleme hizmetleri, çilingirlik, güzellik salonları, pastaneler, tarihi alanlar ve yapılar ile benzeri turistik yerlerin işletilmesi gibi işletmelerin bulunduğu 304 ekonomik faaliyet bulunuyor.

ÖDEMELER HAKKINDA

Bakanlıkça belirlenen birinci ve ikinci grupta yer alan ekonomik faaliyetler Ticaret Bakanlığı internet sitesinden görülebiliyor. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca uygulanan benzer nitelikteki desteklerden faydalanılması, bu destek programından faydalanılmasına engel teşkil etmeyecek. Ticaret Bakanlığı, destek programının uygulanmasına ilişkin başvuru, değerlendirme, kabul, ödeme, uygulama ve diğer süreçlere yönelik protokol yapılan kurum ve kuruluşlar ve bunların taşra teşkilatına görev ve yetki verebilecek. Destek başvuruları ve itirazlar elektronik ortamda "www.turkiye.gov.tr" internet adresi üzerinden yapılacak.

Başvuruların uygun bulunması halinde ilgilinin banka hesabına destek ödemesi gerçekleştirilecek. İlgilinin belirttiği banka hesabına aktarılamayan bedeller serbest ödeme yöntemiyle verilecek.

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