Havadan 4 Karadan 3 terörist öldürüldü

Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Avaşin bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 4 PKK'lı terörist hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi.

Terörle mücadele sınırlarımız ötesinde sürüyor. Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye ve Irak'ın kuzeyinde teröristlere geçit vermiyor.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Avaşin bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtaları 4 teröristi tespit etti. Peş peşe düzenlenen hava harekatlarıyla teröristler etkisiz hale getirildi.

Saldırı girişimindeki 3 terörist etkisiz hale getirildi

Fırat Kalkanı bölgesine saldırı için sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre terör örgütü PKK/YPG'ye ağır bir darbe daha indirildi.

Açıklamada, “Barış Pınarı bölgesinde olduğu gibi Fırat Kalkanı bölgesine yönelik saldırı ve sızma girişimlerine de izin vermeyeceğiz. Huzur ve güvenliğin teminatı komandolarımız, Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi” ifadelerine yer verildi.