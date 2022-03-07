Stokçuluk baskınları! Zincir marketler didik didik arandı
Ticaret Bakanlığı ekipleri ve belediye zabıtaları gelişmeler üzerine harekete geçti. Yurdun dört bir yanında denetimlere başlayan yetkililer stokçuların ve fırsatçıların halkı mağdur etmesine ve piyasada huzursuzluğa sebep olmasına izin verilmeyeceğini vurguladı.
Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaş nedeniyle ayçiçek yağının biteceği söylentisini duyan vatandaşlar, yağ almak için marketlere koştu. Dakikalar içinde marketlere akın eden vatandaşlar, yağ alabilmek için birbirleriyle yarıştı.
VATANDAŞLAR TEPKİLİ
Edirne'de birçok zincir markette saatler içinde 5 litrelik ayçiçek yağları tükendi, raflar boş kaldı. Yaşanan bu durumu zincir marketlerin fırsatçılığa dönüştürdüğünü iddia eden vatandaşlar tepki gösterdi.
MARKETLERE DENETİM
Artan şikayetler nedeniyle Edirne Belediyesi zabıta ekipleri, kent genelinde marketlere giderek sıvı yağ başta olmak üzere, temel tüketim ürünlerinde market raflarında ve depolarda denetim gerçekleştirdi. Marketlerin raflarında 5 litrelik ayçiçek yağlarının bulunmadığı, sadece 1 ile 2 litrelik ürünlerin bulunduğu, bazı marketlerde de yağlara zam yapıldığı gözlendi.
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