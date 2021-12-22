banner86

banner85

Tekstil fuarından ihracata 1 milyar dolarlık katkı

İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz, Texhibition'un tekstilde 15 milyar dolarlık ihracat hedefine 1 milyar dolar katkı sağlayacağını belirterek, “Binden fazla uluslararası nitelikli alıcıyı İstanbul’da buluşturacak” dedi.

TİCARET 22.12.2021, 13:58
Tekstil fuarından ihracata 1 milyar dolarlık katkı

Tekstilde uluslararası alıcılar ile yerli üreticileri bir araya getirecek ve sektörün 15 milyar dolarlık ihracat hedefine katkı sağlayacak Texhibition İstanbul Kumaş ve Tekstil Aksesuarları Fuarı 16-18 Mart’ta gerçekleştirilecek.

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) iş birliğinde düzenlenecek fuara ilişkin tanıtım toplantısında konuşan İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz, Türk tekstil sektörünün küresel markaların en güvenli limanı olduğunu söyledi. Bu yılı 12,7 milyar dolarlık ihracatla tamamlamayı öngördüklerini dile getiren Öksüz, 2022’de 15 milyar dolarlık ihracatla küresel ticaretteki paylarını daha da artırmayı hedeflediklerini bildirdi.

PROJELERİMİZİ DÜNYA DUYACAK

Öksüz, fuarın tekstil sektörünü bir adım daha öteye taşıyacağını belirterek, organizasyonun, küresel tedarik zincirinin Türkiye’ye yönelimini sürdürülebilir kılabilmek için kaçınılmaz bir öneme sahip olduğunu söyledi.

Fuarın 15 milyar dolarlık ihracat hedefine 1 milyar dolar katkı sağlamasını amaçladıklarını dile getiren Öksüz, “Fuar Ar-Ge ve inovasyon projelerini, tasarım algısını tüm dünyaya duyurmak için bir fırsat sağlayacak. Dünyanın en büyük 5. tekstil ihracatçısıyız” dedi.

Tekstilin kalbi İstanbul'da atacak

  • İTO Başkanı Şekib Avdagiç ise tekstil sektörünün kalbinin fuar sayesinde İstanbul’da atacağını belirterek, “Küresel üretirken yerel düşünmeyle, sunum farklılıklarıyla, hedef pazar odaklı küçük dokunuşlarla ihracatımızı daha da artırabiliriz” diye konuştu.

#İTHİB #Ahmet Öksüz
Yorumlar (0)
Namaz Vakti 22 Aralık 2021
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 18 45
2. Konyaspor 17 33
3. Başakşehir 18 32
4. Adana Demirspor 18 29
5. Hatayspor 17 29
6. Fenerbahçe 17 28
7. Alanyaspor 17 27
8. Sivasspor 17 25
9. Beşiktaş 17 25
10. Karagümrük 17 25
11. Galatasaray 18 24
12. Giresunspor 18 22
13. Antalyaspor 18 22
14. Gaziantep FK 17 22
15. Kayserispor 17 20
16. Altay 18 18
17. Rizespor 17 16
18. Göztepe 17 14
19. Öznur Kablo Yeni Malatya 17 14
20. Kasımpaşa 18 12
Takımlar O P
1. Ümraniye 17 36
2. Ankaragücü 17 33
3. Erzurumspor 16 32
4. Bandırmaspor 17 31
5. Eyüpspor 17 31
6. İstanbulspor 17 26
7. Samsunspor 17 26
8. Gençlerbirliği 17 26
9. Kocaelispor 17 24
10. Adanaspor 17 23
11. Tuzlaspor 16 22
12. Manisa FK 18 22
13. Boluspor 17 21
14. Menemenspor 17 20
15. Ankara Keçiörengücü 17 19
16. Altınordu 17 19
17. Bursaspor 17 18
18. Denizlispor 17 16
19. Balıkesirspor 17 7
Takımlar O P
1. Man City 18 44
2. Liverpool 18 41
3. Chelsea 18 38
4. Arsenal 18 32
5. West Ham 17 28
6. M. United 16 27
7. Tottenham 15 26
8. Wolverhampton 18 25
9. Leicester City 16 22
10. Aston Villa 17 22
11. Crystal Palace 17 20
12. Brentford 16 20
13. Brighton 16 20
14. Everton 17 19
15. Southampton 17 17
16. Leeds United 18 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 18 10
20. Norwich City 17 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 18 43
2. Sevilla 18 38
3. Real Betis 18 33
4. Rayo Vallecano 18 30
5. Atletico Madrid 17 29
6. Real Sociedad 18 29
7. Barcelona 18 28
8. Valencia 18 28
9. Villarreal 18 25
10. Athletic Bilbao 18 24
11. Espanyol 18 23
12. Osasuna 18 22
13. Celta de Vigo 18 20
14. Mallorca 18 20
15. Granada 17 19
16. Getafe 18 15
17. Elche 18 15
18. Deportivo Alaves 18 15
19. Cádiz 18 14
20. Levante 18 8