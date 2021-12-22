Tekstil fuarından ihracata 1 milyar dolarlık katkı

Tekstilde uluslararası alıcılar ile yerli üreticileri bir araya getirecek ve sektörün 15 milyar dolarlık ihracat hedefine katkı sağlayacak Texhibition İstanbul Kumaş ve Tekstil Aksesuarları Fuarı 16-18 Mart’ta gerçekleştirilecek.

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) iş birliğinde düzenlenecek fuara ilişkin tanıtım toplantısında konuşan İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz, Türk tekstil sektörünün küresel markaların en güvenli limanı olduğunu söyledi. Bu yılı 12,7 milyar dolarlık ihracatla tamamlamayı öngördüklerini dile getiren Öksüz, 2022’de 15 milyar dolarlık ihracatla küresel ticaretteki paylarını daha da artırmayı hedeflediklerini bildirdi.

PROJELERİMİZİ DÜNYA DUYACAK

Öksüz, fuarın tekstil sektörünü bir adım daha öteye taşıyacağını belirterek, organizasyonun, küresel tedarik zincirinin Türkiye’ye yönelimini sürdürülebilir kılabilmek için kaçınılmaz bir öneme sahip olduğunu söyledi.

Fuarın 15 milyar dolarlık ihracat hedefine 1 milyar dolar katkı sağlamasını amaçladıklarını dile getiren Öksüz, “Fuar Ar-Ge ve inovasyon projelerini, tasarım algısını tüm dünyaya duyurmak için bir fırsat sağlayacak. Dünyanın en büyük 5. tekstil ihracatçısıyız” dedi.

Tekstilin kalbi İstanbul'da atacak