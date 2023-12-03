Türkiye'ye çağırdıkları TikTok MENAT Bölgesi Kamu Politikaları Yöneticisi ve Türkiye Sözcüsü Emir Gelen ile komisyon toplantısına katılacak olan Yayman, dijital ağların Türkiye'nin aile yapısını ortadan kaldıracak şekilde, hiçbir ahlaki değer taşımadan faaliyetlerini sürdürmesini asla kabul etmediklerini ifade etti. İşte TikTok son dakika gelişmeleri BMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, sosyal medya platformları ve fenomenlere yönelik lisans iptaline kadar varacak yaptırımların masada olduğunun altını çizdi. Yayman, "TikTok denilen bir dijital ağın, Türkiye'de bizim ananemize, kültürümüze, örfümüze, dinimize ve hiçbir toplumsal norma uymayan tavrını asla kabul etmiyoruz; kınıyorum, lanetliyorum. Bu konuda yargıyı göreve çağırıyorum. Bunları, bizim aile yapımızın temeline dinamit koyan uygulamalar olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı. İşte TikTok yasaklandı mı, kapanıyor mu ve lisansı iptal mi oluyor? sorusunun yanıtına ilişkin merak edilenler...

TBMM DİJİTAL MECRALAR KOMİSYONU TİKTOK TEMSİLCİLERİNİ DİNLEYECEK!

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Türkiye'ye çağırdıkları TikTok MENAT Bölgesi Kamu Politikaları Yöneticisi ve Türkiye Sözcüsü Emir Gelen ile komisyon toplantısına katılacak.

TİKTOK YASAKLANDI MI, KAPATILACAK MI?

Hüseyin Yayman yaptığı açıklamada, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de ulusaşırı dijital ağların tartışıldığını belirterek, dijital ağların Türkiye'nin aile yapısını ortadan kaldıracak şekilde, hiçbir ahlaki değer taşımadan faaliyetlerini sürdürmesini asla kabul etmediklerini söyledi.

Dijital ağların bir hukuksal, yönetsel çerçeveye alınması noktasında Dijital Mecralar Komisyonu'nun önemli çalışmalar yaptığını ve yapmaya devam edeceğini kaydeden Yayman, bu kapsamda Türkiye'deki dijital ağların temsilcilik açmasının önemine değindi.