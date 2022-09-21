Adana’nın Sarıçam ilçesi Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Suluca mevkisinde seyir halinde olan K.A. yönetimindeki tır, gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsü henüz tespit edilemeyen 01 ND 810 plakalı pikaba sol arka tarafından çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sürüklendi

Çarpmanın etkisiyle pikap, sol şeride doğru sürüklendi.

Tır sürücüsünün ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Doktorların müdahalesi yetmedi

Pikapta ağır yaralanan Elif Mura (34) ile kimliği henüz tespit edilemeyen bir erkek, sağlık ekibinin kaza yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Ağır yaralı iki kişi, kaldırıldıkları hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Hamileydi

Hayatını kaybeden Mura'nın hamile olduğu tespit edildi.

DHA’nın haberine göre tır sürücüsünü gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.