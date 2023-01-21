TOGG , dijital platformunu Trumore adıyla kullanıma sundu.



İlk etapta sadece Türkiye'de kullanıma açık olacak platform üzerinden Togg akıllı cihazı için ön sipariş vermek de mümkün olacak. TOGG almak isteyenler şubat ayında ön sipariş için başvuru yapabilecek.



Togg, güçlü iş birlikleri ve pek çok farklı özelliğiyle bir platform olarak konumladığı mobil uygulaması Trumore ile fintek, insurtek, blokzinciri, IoT, yapay zeka gibi yeni nesil teknolojilerle kişiselleştirilmiş, kullanıcı odaklı, akıllı ve empatik bir deneyim yaşatmayı hedefliyor.



Kullanıcı deneyiminin merkezde yer aldığı "Trumore, Earn.more, Go.more, Play.more ve Scale.more" başlıklarıyla kazandıran, gezdiren, eğlendiren ve sürekli gelişen bir platform olarak Togg mobilite dünyasının yeniliklerini ve fırsatlarını kullanıcılarla buluşturuyor. İlk etapta sadece Türkiye'de kullanıma açık olacak platform, hizmete sunulmadan önce alanında uzman isimlerle paylaşılıp onların görüş ve önerileri doğrultusunda da geliştirildi.