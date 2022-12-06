Togg İstanbul Havalimanı'nda görücüye çıktı

2023 yılının ilk çeyreğinde doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı C SUV’u banttan indirmeye hazırlanan Togg, ‘Konsept Akıllı Cihaz’ olarak isimlendirdiği konsept otomobilini İstanbul Havalimanı'nda sergiledi.

Bugün itibariyle yerli ve yabancı yolcuların beğenisine sunulan otomobil büyük ilgi gördü. Otomobil bir ay boyunca İstanbul Havalimanı'nda sergileneceği öğrenildi.

Yabancı yolcular Togg'u beğendi

Pasaport kontrolünden geçtikten sonra otomobili gördüğünü ve ünlü bir markanın otomobiline benzettiğini söyleyen Tunuslu Muhammed Mahjoub, "Araba çok güzel, çok şaşırdım. Arabanın dış dizaynını çok beğendim çok çekici. Dışarıdan içeriye girdiğimde arabanın yanına geldim. Çok ünlü bir arabaya benziyor" dedi.

Yolculardan Abir Mahjoub ise, "Çok özel bir araç çok beğendim. Kapılar inanılmaz güzel, Daha önce böyle bir model görmedim. Mükemmel" diye konuştu.

"Togg almayı düşünüyorum"

Hollanda’da yaşayan Muharrem Uğurlu ise şunları söyledi:

“4-5 yılıdır elektrik araba kullanıyorum. Birçok modelini kullandım oğlumla beraber. Hastasıyız elektrikli arabaların. Tesla'da gözümüzü açtık. Şu anda Türkiye’de iki tane daha aldık. Togg’u da bekliyoruz. Arabayı gördüm. Çok güzel çok şık. Oturmak bakmak lazım. Sürüp yol tutuşuna bakmak lazım. Tasarımı çok şık. Çok beğendik. Almayı da düşünüyorum"