Togg, "100. Yıl Özel Seri" NFT koleksiyonunu açık artırma yöntemiyle kullanıcılarla buluşturuyor.

5-15 Şubat tarihleri arasında yapılacak açık artırmada NFT satın alanlar, 2023 yılının nisan, mayıs ve haziran aylarında kullanıcılarına teslim edilecek "100. Yıl Özel Seri" Togg Akıllı Cihazları için ön siparişe katılma ve sıralamasını belirleme hakkı da elde edecek.

Togg'un dijital deneyim platformu Tru

App Store, Google Play ve App Gallery üzerinden kullanıma sunulan Trumore uygulamasını indirip Tru.ID oluşturan kullanıcılar, dijital varlık cüzdanlarına aktardıkları Avax dijital varlıklarıyla yine aynı alanda yer alacak "NFT Alım Platformu" üzerinden sadece bir NFT için teklif verebiliyor.

Ön siparişe katılma ve teslim alma sıralamasını belirleme hakkı

Açık artırma süresince ilgilenilen NFT'ye en yüksek teklifin verilmesi durumunda, ön sipariş hakkı teklifi verene ait olacak. Kullanıcılar uygulamadaki "hemen satın al" seçeneği sayesinde, ilgilendikleri NFT'ye açık artırma süresinin bitmesini beklemeden de sahip olabilecek. NFT satın alan kullanıcılar, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına özel olarak üretilen "100. Yıl Özel Seri" Togg Akıllı Cihazları için ön siparişe katılma ve teslim alma sıralamasını belirleme hakkı da kazanacak.

Trumore üzerinden tanıtımına başlanan ve 5 Şubat 2023 tarihinden itibaren açık artırması başlayacak olan 1'den 2023'e kadar numaralanmış olan NFT'ler, 100. Yıl Özel Seri Togg Akıllı Cihazları için ön siparişe katılma hakkı ile özel seri Akıllı Cihazların teslimatına ilişkin sıralamayı da belirleyecek. Örneğin 01 numaralı NFT'yi satın alan bir kullanıcı, teslim edilmeye başlandığında 100. Yıl Özel Seri Togg Akıllı Cihazını ilk sırada teslim alacak.

more üzerinden yenilikçi biçimde tanıtımına başladığı 2023 adet NFT için teklif verme süreci saat 19.23 itibarıyla başladı, 15 Şubat'a kadar sürecek.