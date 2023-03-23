Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Star TV ve NTV ortak yayınında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Togg fabrikasından şu ana kadar talebin 80 bin olduğu bilgisini veren Erdoğan, siparişlerin yoğun olduğunu söyledi.

60 yıllık hayalin gerçekleştiğini vurgulayan Erdoğan, "7 ayrı renkte Togg'larımız var. Bu ay sonundan itibaren caddelerimizi zenginleştirecekler. Geldiğimiz noktada ülke ve millet olarak büyük bir gurur yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

İlk 24 saat dolmadan 22 bin 150 sipariş verildiğini ifade etti.

Erdoğan, Togg akıllı cihazının üretim hedefinin bu yıl 20 bin olduğunu, 2030'a kadar 1 milyon Togg'un üretilmiş olacağını dile getirdi.