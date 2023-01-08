TOKİ'nin yatay mimari olarak, depreme dayanıklı İstanbul başta olmak üzere 81 ilde 2+1 ve 3+1 planında yapacağı konutlara Kahramanmaraş’ta vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezinde başlayan kura çekiminin 2. gününde ilçelerdeki hak sahiplerini belirlemek için kuralar çekildi.

Göksun Türkoğlu, Afşin, Pazarcık ve Çağlayancerit belediye başkanları ile vatandaşların katıldığı kura çekimleri büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi

Kahramanmaraş genelinde 48 bin 54 kişinin başvurduğu toplu konut projesinde 3 bin 101 kişinin hak sahibi olacağı sosyal konut projesinde Göksun'dan 200, Türkoğlu'ndan 250, Afşin’den 500, Pazarcık'tan 210 ve Çağlayancerit'ten 121 kişi hak sahibi olarak belirlendi.