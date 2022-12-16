TOKİ tarafından Türkmen Mahallesi'nde satışa sunulan, muhammen bedeli 1 milyar 800 milyon 20 bin lira olan 266 bin 500 metrekare büyüklüğündeki arsalar, 90 milyon 717 bin 54 metrekare yüzölçüme sahip. 317 ada 347 parsel no.lu taşınmazın halihazırda devam etmekte olan imar plan çalışmalarının onaylanması, imar uygulama işlemlerinin tamamlanması sonucu oluşacak.

Açık artırma, 5 Ocak Perşembe günü saat 10.30'da TOKİ'nin Ankara Bilkent'teki hizmet binasında gerçekleştirilecek. Ayrıca internetten de "www.emlakmuzayede.com.tr" adresinden teklif verilebilecek.

Yüzde 40 peşinat, 48 ay vade

Alıcılar, konut ve ticaret alanı niteliğinde olan arsalara yüzde 40 peşinat ve 48 ay vade ile sahip olabilecek. Ayrıca ilan edilen parsel numaraları geçici olarak verilmiş olup, tescil edilecek yüzölçümler ile ilan edilen yüzölçümler arasında fark oluşması halinde metrekare satış fiyatı baz alınarak mahsuplaşma yapılabilecek.

Satış onay tarihini takip eden 1 yıl içinde imar planlarının onaylanmaması halinde teklif sahiplerince bu süreyi takiben 3 ay içinde satışın iptalini talep etmeleri halinde TOKİ tarafından satış iptal edilerek, yatırılan tutarlar herhangi bir artış ve vade farkı olmaksızın iade edilecek.

Satışa ilişkin detaylı bilgiye “www.toki.gov.tr” ile “www.emlakmuzayede.com.tr” internet adresinden ve 0 212 608 15 00 numaralı telefondan ulaşılabilecek.