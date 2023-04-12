Bakan Kurum, yaptığı yazılı açıklamada "TOKİ'den konut ve iş yeri sahibi olan vatandaşlarımız, kalan borçlarını peşin ödemeleri durumunda yüzde 25 indirim imkanından faydalanacak. Arsalarda da yine peşin ödeyen vatandaşlarımıza, yüzde 12,5 indirim imkanı sağlıyoruz. Kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve iş yeri sahiplerinin, 18 Mayıs'a, arsa sahiplerinin ise 12 Mayıs'a kadar başvuru yapmaları gerekiyor. Şimdiden tüm vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun." İfadelerini kullandı.

Öte yandan borcunun tamamını kapatamayacak olan alıcılar ise borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla yapacakları ödemede, indirimden kısmi olarak faydalanabilecek.