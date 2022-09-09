Terörle mücadele kapsamında operasyonlar, sınır ötesinde ve yurt içinde aralıksız devam ediyor…

Yapılan başarılı çalışmalar ile teröristlere kaçacak alan bırakılmazken, terör yuvaları art arda imha ediliyor.

İçişleri Bakanlığı’ndan, Eren Abluka-17 operasyonları kapsamında, dün Şırnak İl Jandarma Komutanlığı unsurları tarafından nokta istihbaratına dayalı olarak yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Ele geçirilenler

Silopi ilçesi Bostancı köyü Güven mezrasında yapılan operasyonda, toprağa gömülü 14 kalaşnikof piyade tüfeği ve 5 el bombası ele geçirildi.

Bakanlık açıklamasında, terörle mücadele operasyonlarının, bölge halkının da desteğiyle inançlı ve kararlı bir şekilde sürdürüldüğü belirtildi.