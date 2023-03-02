Öte Yandan Enkaz Kaldırma Çalışmalarının Devam Ettiği Trabzon Bulvarında Depremde Ağır Hasar Alan Binalarında Yıkım İşlemi Sürüyor.

Ekipler Yoğun Bir Şekilde Enkaz Çalışmalarını Tamamlamak İçin Mesai Harcıyor.

KİÜ’den Depremzede Öğrencilere Moral Ve Psikoteknik Destek Etkinliği KİÜ’den Depremzede Öğrencilere Moral Ve Psikoteknik Destek Etkinliği