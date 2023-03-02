Öte Yandan Enkaz Kaldırma Çalışmalarının Devam Ettiği Trabzon Bulvarında Depremde Ağır Hasar Alan Binalarında Yıkım İşlemi Sürüyor.
Ekipler Yoğun Bir Şekilde Enkaz Çalışmalarını Tamamlamak İçin Mesai Harcıyor.
Öte Yandan Enkaz Kaldırma Çalışmalarının Devam Ettiği Trabzon Bulvarında Depremde Ağır Hasar Alan Binalarında Yıkım İşlemi Sürüyor.
Ekipler Yoğun Bir Şekilde Enkaz Çalışmalarını Tamamlamak İçin Mesai Harcıyor.
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