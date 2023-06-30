Trabzonspor transfer görüşmelerine başladığını açıkladığı ve Türkiye'ye getirdiği İspanyol stoper Joaquin Fernandez Moreno ile 2 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı.
Bordo mavili kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklama şöyle:
"Profesyonel futbolcu Joaquin Fernandez Moreno ile 2 (İki) yıllık anlaşma sağlanmıştır.
Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;
2023-2024 futbol sezonu için 1.300.000.-EUR,
2024-2025 futbol sezonu için 1.400.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.
Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %4,4'ü oranında ödeme yapılacaktır." denildi.