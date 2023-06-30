Trabzonspor transfer görüşmelerine başladığını açıkladığı ve Türkiye'ye getirdiği İspanyol stoper Joaquin Fernandez Moreno ile 2 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı.

Bordo mavili kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcu Joaquin Fernandez Moreno ile 2 (İki) yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

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2023-2024 futbol sezonu için 1.300.000.-EUR,

2024-2025 futbol sezonu için 1.400.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %4,4'ü oranında ödeme yapılacaktır." denildi.