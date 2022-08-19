Forvete takviye yapmak isteyen Trabzonspor, uzun bir süredir çalışmalarına devam ediyor.

Neredeyse transfer döneminin başından beri gündemde yer alan Umut Bozok konusunda da önemli adımlar atıldı. Geçtiğimiz sezon Kasımpaşa forması altında gol krallığı sevinci yaşayan yıldız forvetin transferinde sona yaklaşıldı.

Maaşı 1 milyon euro

Trabzonspor, oyuncunun kulübü Lorient ile yaptığı pazarlıklarda 2 milyon euro bandında bir bonservis bedeli konusunda el sıkıştı. 25 yaşındaki santrfora ise verilen paranın 1 milyon euro olacağı bilgisine ulaşıldı.

Başarılı golcü geçen sezon Süper Lig'de Kasımpaşa formasıyla çıktığı 38 maçta 20 gol atarken 7 asist yaparak takımına büyük katkı sağlamıştı.