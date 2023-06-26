Spor Toto Süper Lig'de sezonu 57 puanla 6. sırada tamamlayan Trabzonspor, geçirdiği kötü dönemi gelecek sezon unutturmak istiyor. Yeni sezon hazırlıklarını teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde sürdüren bordo - mavililerin kaptanı Uğurcan Çakır'ın geleceği ise merak ediliyordu.

Transferde adı birçok kulüple anılan ve son olarak da Galatasaray'ın ilgilendiği öne sürülen tecrübeli kaleci için flaş bir iddia gündeme geldi.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, "Trabzonspor Kulübü, kaptanını yurt içinde hiçbir takıma satmaz. Avrupa'dan da güçlü teklifler olursa ancak değerlendiririz." ifadelerini kulanmıştı.

PREMIER LİG EKİBİ HAREKETE GEÇTİ

Yaşananlar üzerine İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Forest'ın milli file bekçisi için harekete geçtiği kaydedildi.

BONSERVİS: 11.5 MİLYON EURO

Fotomaç'ın haberine göre İngiltere temsilcisi, 11.5 milyon euroluk bedeli ödemeye hazır. Fırtına'nın Uğurcan için teklif edilen parayı yükseltmeye çalışacağı ve son kararı Uğurcan Çakır'a bırakacağı belirtildi.

Trabzonspor ile bu sezon 44 resmi maça çıkan 27 yaşındaki eldiven, kalesinde 62 gol gördü. 18 kez ise gole izin vermedi.