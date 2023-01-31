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Beşen Sigorta Acentesi Samet Beşen Aksu Haber’e Özel Yaptığı Açıklamada Kasko Yaptıracak Olan Kişilerin İhtiyari Mali Mesuliyete Dikkat Etmelerinin Gerektiğini Söyledi.

Öyle Ki Bu Madde Sınırsız Olarak Tercih Edildiğinde Kaza Geçirmesi Durumunda Sürücünün Maddi Kaybı Minimuma İniyor.

Kasko Ücreti Binlerce Lira Tutuyor Ancak Belli Başlı Teminat Kalemleri Poliçeden Çıkarıldığında Fiyat Yarı Yarıya Düşebiliyor. Bu Noktada Uzmanların Poliçeden Çıkarılmaması Yönünde Uyarıda Bulunduğu İhtiyari Mali Mesuliyet Dikkat Çekiyor.

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