Gün geçmiyor ki trafikte ilginç görüntüler ortaya çıkmasın...

Bu kez olayın adresi Bursa

Orhangazi ilçesinde sabah saatlerinde sürücüler ilginç anlara şahit oldu.

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Topun ardından yola fırlayan çocuk hayatından oldu Topun ardından yola fırlayan çocuk hayatından oldu

Araçları umursamadı

Kimliği henüz belirlenemeyen kişi, üç şeritli kara yolunun orta şeridinde sırtüstü yattı.

Çevredekilerin uyarılarına aldırmayan şüpheli, bir süre böyle kaldı. Yanından geçen kamyon ve tırları umursamadı.

Sürücülere zor anlar yaşatan şüpheli daha sonra kalkıp uzaklaştı.

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Çalışma başlatıldı

Yaşananlar, cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, görgü tanıklarının ifadesine başvurup, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.