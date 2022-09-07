Onikişubat İlçesi Şekerdere Bulvarı üzerinde 24 Ağustos 2022 tarihinde akşam saatlerinde yaşanan kazada, M.Ş.H. idaresindeki otomobiliyle Karamanlı Kavşak alt geçit çıkışında direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce orta refüje çarptıktan sonra karşı şeride geçti. O sırada güzergah üzerinde olan Abdulaziz Özdoğan'ın (24) kullandığı araç ile T. Ö’nün yönetimindeki araçta çarpan otomobil, taklalar atarak metrelerce sürüklenmişti.

Kazada Abdulaziz Özdoğan’la birlikte yaralanan 3 kişi, kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Yaralılardan sürücü, Abdulaziz Özdoğan, 14 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.