"Kızımı ilk kez programda gördüm"

Stüdyoda gözyaşları sel oldu. Geçirdiği kaza nedeniyle beyninde hasar kalan Mustafa ise "Kızımı ilk kez programda gördüm" dedi.

Baba Mustafa da gözyaşlarına hakim olamayarak kızının ne kadar büyüdüğüne şaşkınlığını gizleyemedi.

Mustafa Özen, eski eşi Nahide’yi de çok fazla hatırlamadığını söyledi. Seray, babası ile buluştuğu anı "Benim için zaman durdu" dedi.

"Gerekirse mendil satarım"

Maddi zorluklar yaşayan Mustafa Özen, "Gerekirse mendil satarım yine de kızımın düğününü ben yapacağım" dedi.