Kaza Manisa'nın Alaşehir ilçesi Alaşehir-Salihli karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre A.E. (73) idaresindeki 45 Z 2712 plakalı traktör ile aynı istikametteki O.I. (35) idaresindeki 45 LB 994 plakalı ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da devrilirken çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan A.E. ile O.I. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazada yaralanan 2 kişinin durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.