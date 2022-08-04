Aydın'ın İncirliova ilçesi Arpadere Mahallesi Ayrancı mevkinde tarlasından dönen Özcan Sugötüren, arkasında römork su tankeri takılı 09 UP 320 plakalı traktörün direksiyon hakimiyetini yokuştan inerken kaybetti.
Kontrolden çıkan traktör, şarampole yuvarlandı.
Eşi hayatını kaybetti
Kazada bir zeytin ağacına çarparak duran traktörün sürücüsü Özcan Sugötüren yaralanırken, yanındaki çamurluğun üzerinde yolculuk yapan eşi Gülsüm Sugötüren, yaşamını yitirdi.
Yaralanan sürücü Aydın Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınırken, eşinin cenazesi ise aynı hastanenin morguna kaldırıldı.
Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.