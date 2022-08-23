Kaza, Manavgat-Antalya D-400 Karayolu Hocalar Kavşağı yakınında meydana geldi. Kazım T.'nin kullandığı 07 LCZ 17 plakalı traktör ile Ferdi P. idaresindeki 01 CCH 44 plakalı otomobilin çarpıştı ve traktör yolun ortasında devrildi.

Kaza sonucu traktörün altına ayağı sıkışan Kazım T., vatandaşlar tarafından bulunduğu yerden çıkarılırken; traktöre çarptıktan sonra bariyerlere de çarpan otomobilde yolcu olarak bulunan Ayşe P., Y.P. ve 3 aylık N.P. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Traktörün yola devrilmesi sonucu yol bir süre kapanırken, yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Karayolları ekipleri, yola dökülen yağın üzerini dubalarla kum taşıyarak kapattı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.