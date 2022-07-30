Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü destekleriyle Trap Skeet Atış Poligonu'nda gerçekleştirilen yarışmalara 24 ilden 132 sporcu katıldı.

Organizasyon, yarın yapılacak final yarışmalarıyla son bulacak.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Başkanı Gürsel Çolakoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, organizasyona gösterilen ilginin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Kahramanmaraş'taki atış poligonunu kendisinin ve sporcuların beğendiğini dile getiren Çolakoğlu, şunları kaydetti:

"Başkan olarak çevreyi dolaşıp sporcularla görüşüyorum. Hakikaten herkes çok mutlu. O beni çok sevindirdi. Sporcunun buradaki atmosferi beğenmesi lazım. Atmosferden çok mutlular. Bu sonuçlara yansıdı. Bu kadar senedir sayılar atıldı. İlk defa ben, Türkiye’deki yarışmalarda 25 tam puanın çıktığı yarışma gördüm. Demek ki hakikaten poligon ve ortam iyi. 20'den fazla ilden gelen arkadaşlarımız burada yarışıyorlar. 132 sporcumuz var. Burada çevreye baktığımız zaman birçoğu ailesiyle birlikte gelmiş. Bunların içerisinde gençler, yıldızlar, kadınlar, hakemler var. Nereden bakarsanız bakın bu yarışma için 200 kişi bu yarışma için Kahramanmaraş'a geldi. Ben emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Müsabakalarda yarışan sporculara başarı diliyorum. Kahramanmaraş spor konusunda zengin bir şehir. İyi bir potansiyeli var.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz da Kahramanmaraş'ın Trap Skeet'te Türkiye’nin parlayan yıldızı olmaya devam ettiğini söyledi.

Sporcuların turnuvaya olan ilgisinin kendilerini mutlu ettiğini ifade eden Boz, "Turnuvaya çok ciddi bir şekilde katılım oldu. bu puanlı bir turnuva. Bu turnuvada şehrimizin sporcuları da yarışıyor. Bu turnuvada derece elde edenler milli takım ve TOHM'a seçiliyor. Ciddi bir katılım var." diye konuştu.